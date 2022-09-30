Новини • Агресія Росії проти України

Російські військові мають жахливе медичне забезпечення, - британська розвідка

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Російські військові мають жахливе медичне забезпечення, - британська розвідка
Російська армія, чисельність якої збільшується після оголошення "часткової" мобілізації, стикається з дедалі більшими проблемами у медичному забезпеченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Медичне забезпечення російських військових в Україні погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії також зазначили, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються, ймовірно, через те, що таке обладнання є дефіцитним і може бути викрадене.

"Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні", - підсумовує розвідка.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
  • mrSmith
    Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
    Ніхто не планує їх лікувати.
    Їх використають та утилізують.
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