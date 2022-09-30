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У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ

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У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ
У Херсоні повідомляють про ліквідацію заступника "голови окупаційної адміністрації" Сальда Олексія Катериничева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок удару ЗСУ по Херсону був ліквідований так званий "заступник голови ВЦА" Володимира Сальда – співробітник ФСБ Олексій Катериничев, якого росіяни прислали до Херсону трохи більше місяця тому.

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До цього, за даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер". Тричі був нагороджений російським орденом мужності. 

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    К рашисткому "русскому легиону" в Лимане пришел в гости Кабзон. ВСУ жарят орков в "Котле" Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава всем кто помогает нашей стране. Вместе мы СИЛА!
  • stavr
    "добрий"кацап то дохлий кацап
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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