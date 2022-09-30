У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ

У Херсоні повідомляють про ліквідацію заступника "голови окупаційної адміністрації" Сальда Олексія Катериничева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок удару ЗСУ по Херсону був ліквідований так званий "заступник голови ВЦА" Володимира Сальда – співробітник ФСБ Олексій Катериничев, якого росіяни прислали до Херсону трохи більше місяця тому.

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До цього, за даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер". Тричі був нагороджений російським орденом мужності.