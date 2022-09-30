Війська РФ спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України з метою виявлення ППО, - ОК "Південь"

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету", - пояснила вона.

За її словами, українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії дронам, запущеними військами РФ.

"Якщо говорити про співвідношення збиття і досягнення цілей, то в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні… Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, покликані спричинити пожежу", - додала Гуменюк.

За її словами, ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але вони можуть спричинити "потужну пожежу".

Гуменюк додала, що на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.

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