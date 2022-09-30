Війська РФ спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України з метою виявлення ППО, - ОК "Південь"
Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету", - пояснила вона.
За її словами, українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії дронам, запущеними військами РФ.
"Якщо говорити про співвідношення збиття і досягнення цілей, то в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні… Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, покликані спричинити пожежу", - додала Гуменюк.
За її словами, ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але вони можуть спричинити "потужну пожежу".
Гуменюк додала, що на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.