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На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА

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На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА
1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"1 жовтня 2022 року - день жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти іх на вільну частину України", - розповів Старух.

За його словами, наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - додав він.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.

Читайте: За відмову від участі у псевдореферендумі окупанти виселяли мешканців Запорізької області з домівок, - Міноборони

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мэр Днепра Филатов: Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна. Не нужно писать про Божью кару. Пусть Боженька отдохнёт. Только сила нашей мести имеет значение. А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хто ж створив цю чергу?
    І хто той "представник органу державної влади"?

    11:48 29.09.2022
    "У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора.

    Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні".
  • Колян Коляныч
    Краще - день помсти..
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