На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА

1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"1 жовтня 2022 року - день жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти іх на вільну частину України", - розповів Старух.

За його словами, наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - додав він.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.

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