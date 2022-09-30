На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"1 жовтня 2022 року - день жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти іх на вільну частину України", - розповів Старух.
За його словами, наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - додав він.
Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.