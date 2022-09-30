Новини

McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК

6 56146
McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК
McDonald’s у Києві 30 вересня відновив свою роботу не лише на доставку. Тепер фастфуд можна скуштувати всередині 10 закладів.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

клієнти можуть відвідати десять ресторанів у Києві за такими адресами:

  • проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа)
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська")
  • вулиця Михайла Гришка, 7 (метро "Позняки")
  • вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
  • вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)
  • вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
  • проспект Броварський, 27 (метро Дарниця")
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
  • проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")

Також читайте: Петиція щодо вегетаріанських сухпаїв для ЗСУ набрала 25 тисяч підписів

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади в західній частині України.

Раніше McDonald's поновив роботу лише на доставлення. В компанії очікували, що зали, експрес-вікна та McDrive відкриються у жовтні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergio ee3cd576
    Якщо ви не розумієте суть цієї новини, то не потрібно себе виставляти дурнем. Так само можна казати i про дипломатичні представництва країн, які повернулися/повертаються до Києва, нащо вони це роблять. Бо це певні маркери віри в Україну і відповідно їхня оцінка ризиків тих чи інших бойових дій на конкретній терирорії. Це щодо питання про застосування ЯО.
    Чи згідно вашої логіки то треба взагалі увесь бізнес позакривати? Це ж не якісь розваги в данному випадку, а заклад харчування. Якщо у вас с Маком тільки асоціація як "розвага", то мені вас дуже шкода.
  • Игорь Билык
    Так может людям перестать жить и сутками биться головой об стену проклиная судьбинушку? Макдональдсы это налоги, это обычная еда как и в магазинах и других кафе, это тысячи рабочих мест. Ты зарплату людям будешь платить, если рабочие места будут закрыты?
  • Андрій Саган
    якесь двояке відчуття якщо чесно, так виглядає,що пів країни воює,а пів живе звичайним життям,на фронті за день в Дніпрі кацапи знищили близько 100 автобусів своєю артилерією чи чим там, вбили в Запоріжжі 23 людини в автоколоні,а в Києві Макдональдс відкривається... у нас все таки ще не кожен зараз до кінця усвідомив що іде велика,жахлива,кривава війна, так як було з 2014 року, на Донбассі воювали собі, а на інших територіях жили і не хвилювалися особливо,щось і зараз схоже відбувається тільки в менших масштабах і з набагато більшими жертвами, а потрібно щоб з таким ворогом кожен докладав максимум зусиль і робив щось для перемоги,тому що не можливо виграти,коли 1-3млн млн безпосередньо мають відношення до війни, а інші чекають коли уже буде перемога,так війна не виграється, це тотальна народна війна.і якщо хтось думає,що він відсидиться в дома треба тільки зачекати, то дуже сильно помиляється,ця війна торкнеться кожного,рано чи пізно,і краще готуватися до цього уже
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини