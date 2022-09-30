McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК
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McDonald’s у Києві 30 вересня відновив свою роботу не лише на доставку. Тепер фастфуд можна скуштувати всередині 10 закладів.
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
клієнти можуть відвідати десять ресторанів у Києві за такими адресами:
- проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа)
- проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська")
- вулиця Михайла Гришка, 7 (метро "Позняки")
- вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
- вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)
- вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
- проспект Броварський, 27 (метро Дарниця")
- проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
- проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
- проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади в західній частині України.
Раніше McDonald's поновив роботу лише на доставлення. В компанії очікували, що зали, експрес-вікна та McDrive відкриються у жовтні.