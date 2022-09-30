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Зеленський про позицію Китаю щодо війни РФ проти України: Місця для нейтралітету не має бути

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Зеленський про позицію Китаю щодо війни РФ проти України: Місця для нейтралітету не має бути
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

Про це глава держави заявив під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.

Президент також висловив побажання, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Зеленський зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

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Топ коментарі

  • Герхард
    ЗЄ таки реально дебіл.

    Все, що робить *****, робиться з узгодження з Китаєм.

    А цей покидьок зелений все ще намагається загравати з Китаєм.

    Ще до Білорусі хай звернеться щодо нейтралітету.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Санкції проти пуйловських фрідманів коли введеш, патріотичний балабол?
  • Невідомий 00bea6ce
    "Панікі нєт"
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