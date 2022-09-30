Зеленський про позицію Китаю щодо війни РФ проти України: Місця для нейтралітету не має бути
6 89441
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.
Про це глава держави заявив під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.
Президент також висловив побажання, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Зеленський зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.