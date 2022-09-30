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Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тисяч євро

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Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тисяч євро
Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Допомога була надана різними міжнародними партнерами для допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавську  Newsmaker

"В Україну з Молдови відправлять великий гуманітарний вантаж. У ньому - дитяче харчування й візочки, дитячі й жіночі засоби гігієни, консерви, рушники, ковдри, одяг для дітей і дорослих та інші предмети першої необхідності. Загальна вартість вантажу, що відправляється, — понад 16 млн леїв", - йдеться в повідомленні. 

За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови.

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Топ коментарі

  • Георгий dbdf6085
    Може й так, але в Молдову теж виіхало десь 300 -400 тис. Українців. А це більше 10% від населення Молдови.
    От я не розумію хохлів( не українців) , всі ім щось повинні, дали ,знову не так.
  • dimaie
    Спасибо, Молдова
  • Post-AV
    Да, выделялась помощь Молдове на помощь беженцам. Полученное не было истрачено полностью по назначению. Не присваиваем, не воруем, отдаем в Украину. В чем хитрожопость то? Или у вас по русской традиции, кругом враги?
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