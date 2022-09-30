Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тисяч євро
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Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Допомога була надана різними міжнародними партнерами для допомоги біженцям з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавську Newsmaker.
"В Україну з Молдови відправлять великий гуманітарний вантаж. У ньому - дитяче харчування й візочки, дитячі й жіночі засоби гігієни, консерви, рушники, ковдри, одяг для дітей і дорослих та інші предмети першої необхідності. Загальна вартість вантажу, що відправляється, — понад 16 млн леїв", - йдеться в повідомленні.
За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови.