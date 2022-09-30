У "Дії" відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

У застосунку "Дія" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена. Тож ви зможете переглянути в Дії історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна. Обовʼязково перевірте, чи немає у вас несплачених штрафів", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" нагадують, якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

"З push-сповіщенням у Дії ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи. А сплата за кілька кліків допоможе не переплачувати та тримати все під контролем", - додають у повідомленні.

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Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".