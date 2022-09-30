Новини

Для росіян варто запровадити "декларацію лояльності", - глава МЗС Естонії Рейнсалу

2 19224
Для росіян варто запровадити "декларацію лояльності", - глава МЗС Естонії Рейнсалу
При продовженні посвідки на проживання чи отриманні громадянства росіяни мали б давати декларацію про лояльність - пояснювати, як вони оцінюють війну Росії в Україні та минуле Естонії.

Про це сказав на пресконференції міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У декларації, зокрема, пропонується запитувати росіян щодо ставлення до війни в Україні.

"Я думаю, що в ситуації, що склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - заявив міністр.

Зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.

Також читайте: Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Кацап соврёт и недорого возьмёт.
    Кацапу соврать, как шару с горки катиться.
    Лживостью кацап превосходит любого человека.
    .....................
  • arye z.
    Зачем на полиграфе.
    Достаточно видео, на запись.
    Хочешь попасть на запад с любой целью, становись под камеру и пошел - "Путин *****, Шойгу болван, Дума проститутки, россия Оркостан, россияне дебилы, русская армия сборище садистов, трусов и подлецов".
    Все, ехай, но веди себя прилично.
    А если шо - то запись в открытый доступ и разбирайся с "любимой родиной" сам.
  • НБ
    У кацапів взагалі відсутнє таке поняття як честь. Тому брехня їм притаманна вже на генетичному рівні. Мабуть і поліграф не допоможе - вони ж брешуть як дихають.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини