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Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП

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Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП
В питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету.

Про це глава держави сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України", – зазначив глава держави, відповідаючи на запитання студентів.

Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду щодо подій в Україні.

"Важливо розповідати, що відбувається, щоб не спадала підтримка України. Для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Andrij Lembergskiy
    перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
  • Владимир Сухов e5dee246
    Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
  • Олена Микитяк
    Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
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