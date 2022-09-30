Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП
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В питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету.
Про це глава держави сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України", – зазначив глава держави, відповідаючи на запитання студентів.
Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду щодо подій в Україні.
"Важливо розповідати, що відбувається, щоб не спадала підтримка України. Для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається", – сказав він.