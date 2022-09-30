Після обстрілу гуманітарної колони виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк

Виїзд на тимчасово окуповану військами РФ територію через Запоріжжя призупинено.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. ... Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк.



Якщо ви втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі, або ж маєте необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертайтеся до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

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