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Після обстрілу гуманітарної колони виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк

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Після обстрілу гуманітарної колони виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк
Виїзд на тимчасово окуповану військами РФ територію через Запоріжжя призупинено.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. ... Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк.

Якщо ви втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі, або ж маєте необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертайтеся до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
  • Шура Семенец da04bec8
    Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
    Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
  • ViktorXP
    шось я не зрозумів...

    ця колона їхала на окуповані території?
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