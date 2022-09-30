Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту зерна, - Кубраков
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода"
"За ці два місяці вивезено вже понад 5,5 млн тонн аграрної продукції – йдеться лише про три порти, які працюють в рамках зернової ініціативи. Близько 250 суден в різні країни. 4 судна відправлено в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки. Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 мільйони тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни", – сказав він.
"Я впевнений, що навіть в цьому місяці (ми відновимо темпи експорту зерна - ред). Якщо брати результати вересня – майже 4 мільйони тонн через три порти Одеси. Є ще Дунай (порахуємо), залізниця і вантажівки. Я думаю, що ми точно матимемо близько 6 мільйонів тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни", – додав міністра.
За даними Кубракова, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася через українських портів.
"Практично звільнили. Вже йде мова про новий урожай, який збирається й експортується", – повідомив він