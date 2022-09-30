Викрито зрадника, який погрожував убивством керівнику Луганщини, - СБУ

Мешканець Рубіжного на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам захопити своє рідне місто та сусідній Сєверодонецьк. Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Маючи активну проросійську позицію, поплічник агресорів максимально сприяв швидкій окупації регіону. За власною ініціативою він відправив голові Луганської військово-цивільної адміністрації анонімні електронні листи з погрозами. Зокрема, він "обіцяв" очільнику області фізичну розправу, якщо той не припинить роботу з організації захисту Луганщини від російської навали", - йдеться в повідомленні.

46-річний працівник рубіжанського хімзаводу "Зоря" наприкінці лютого 2022 року встановив зв'язок з двома представниками російських окупаційних військ. Він збирав для них детальні дані про дислокацію та переміщення військової техніки, особового складу українських військ та їх чисельність, розташування фортифікаційних споруд на околицях цих населених пунктів. Для цього здійснював фото- та відеофіксацію, а зібраний матеріал відправляв "зв’язковим" з детальним описом через закриті канали зв’язку. Надалі ці розвіддані використовувалися для вогневих ударів по позиціях Сил оборони України, забезпечуючи ворогу тактичну перевагу у боях.

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Зрадника було затримано ще навесні, але оголошення підозри потребувало тривалих експертиз, які й були проведені. Чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 350 (погроза вбивством службовій особі, застосованій з метою припинення її діяльності).

Наразі правопорушник перебуває під вартою. Триває слідство для встановлення всіх обставин і осіб, причетних до підривної діяльності.

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