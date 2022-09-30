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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули план деокупації, проаналізували можливі дії РФ та питання забезпечення зброєю ЗСУ

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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули план деокупації, проаналізували можливі дії РФ та питання забезпечення зброєю ЗСУ
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.

Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - наголосив глава держави.

Також читайте: Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    а забезпеченням нашої героїчної армії зимовим одягам вже вирішили? барани зелені!
  • Viden
    це ті "фундаментальні" для України рішення, про які говорив Данілов???
  • Right Right 2d264255
    Хтось міг би подумати що чувака який в Юрмалі перед кацапами називав Україну дівкою з порно фільмів будуть пускати на засідання ставки верховного головнокомандувача?
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