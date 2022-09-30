Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули план деокупації, проаналізували можливі дії РФ та питання забезпечення зброєю ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.
Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - наголосив глава держави.