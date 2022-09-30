Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков

У Кремлі заявили що інформацію щодо окупованих Херсонської та Запорізької областей нададуть пізніше.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.

Також читайте: "Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков