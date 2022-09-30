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Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков

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Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков
У Кремлі заявили що інформацію щодо окупованих Херсонської та Запорізької областей нададуть пізніше.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.

Також читайте: "Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Да хоть минет друг другу делайте все равно никто в мире ето не оценит
  • Колян Коляныч
    Войдут понятно что через ж0пу...как всё на раССеи и делается...
  • Sergey Sheshenya
    На какое число 2014 года?)
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