Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков
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У Кремлі заявили що інформацію щодо окупованих Херсонської та Запорізької областей нададуть пізніше.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.
Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.