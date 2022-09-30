Якщо угруповання РФ у Лимані вдасться повністю знищити на відході, то окупантам не вистачатиме сил для організації оборони Кремінної та Сватового, - Бутусов

Російські окупанти планують сьогодні здійснити відхід основних сил з Лиману.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили. Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їхнім підрозділам у місті врятуватись навіть коли вони кинуть важке озброєння. Втримати місто противник не має ніяких шансів, звільнення відбудеться наближчим часом. Зараз вони будуть намагатись врятувати свої найбоєздатніші підрозділи, які тримали оборону", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, 20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки, новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватово до Кремінноі.

Таким чином, продовжив журналіст, російська армія виявилась не здатна втримати Лиманський район Донецької області.

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Також, за даними Бутусова, російські підрозділи згортають позиціі у місті Лиман.

"Противник готується прориватись з міста, оборонятись в оточенні вони не збираються. Після здачі Дробишево на півночі та Ямпіля на півдні від Лиману шансів втриматись у росіян в Лиманському районі нема. Шлях відходу один - в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено. Якщо угруповання у Лимані вдасться повністю знищити на відході, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов додав, що росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

"Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені. Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні", - підсумував журналіст.

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