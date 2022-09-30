Пєсков про ядерні погрози: "Не хочемо розвивати цю тему"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став відповідати, чи вважатиме "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ збирається анексувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков.

У відповідь на запитання про те, чи Росія буде поширювати свою ядерну доктрину на окуповані українські території, які готується анексувати, та чи розцінюватиме контрнаступ на них як "замах на територіальну цілісність", якщо збирається оголосити їх "своїми", Пєсков порадив перечитати документ.

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"Ви абсолютно неправильно процитували доктрину. Там дуже важливе правильне формулювання, я вам раджу ще раз уважно її прочитати", - відповів речник Путіна.