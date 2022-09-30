На українку з дитиною напали в Ірландії. Дівчинка отримала 74 ножові поранення

В ірландському місті Клеркасл скоєно напад на 8-річну українську дівчинку, якій завдали понад 70 ножових поранень у місці проживання для біженців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Поранених матір та доньку знайшли у помешканні, де проживають українські біженці у Клеркаслі.

Мешканці будинку почули шум і намагалися потрапити до кімнати, але не змогли цього зробити. Один з чоловіків вийшов на вулицю і подивився у вікно, через яке побачив важко поранену дитину.

Пізніше стало відомо, що дівчинка отримала 74 ножових поранення. Вона перебуває в лікарні міста Лімерик у критичному стані. У вівторок ввечері дитині була проведена невідкладна операція в, її стан оцінюється як важкий, але стабільний.

Мати дівчинки, яку було знайдено непритомною на місці події, залишається у важкому стані в тій же лікарні, але очікується, що вона виживе.

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Повідомляється, що поліція вже встановила особу підозрюваного, але жодних арештів не проводилося. Мешканці будинку, в тому числі кілька дітей, були переведені до іншого житла.

В рамках розслідування поліцейські встановили пересування матері та дитини протягом 48 годин, що передували нападу. Поліція також намагається відстежити, з ким вони могли спілкуватися.

Відомо, що кілька тижнів тому дівчинка почала відвідувати місцеву початкову школу.

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