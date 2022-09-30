Резніков обговорив з міністром оборони США майбутній "Рамштайн-6"

Міністр оборони України Олексій Резніков в ході телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговорив майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-6", яке заплановане на 12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.

"Провів телефонну розмову з главою Пентагону. Обговорили оновлений стан справ з передової, Рамштайн-6, і шляхи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені незабаром", - йдеться в повідомленні.

Також міністр оборони США підтвердив своєму українському колезі, що США не визнають псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України.

"Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації своєї землі", - наголосив Резніков.

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