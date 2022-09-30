Україна закликає партнерів сприяти виїзду корінних народів з окупованого Криму, - Верещук
Про це віцепрем'єрка Ірина Верещук написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада в Криму почала незаконну мобілізацію. Вони почали масово мобілізовувати кримських татар та інші корінні народи Криму для участі у війні на стороні окупантів. Очевидно, що такі дії мають ознаки геноциду. Кримські татари й інші корінні народи українського Криму намагаються всіма силами уникнути мобілізації у ворожу армію. В тому числі вони намагаються виїхати до дружніх нам країн. Але, Мінреінтеграції почало отримувати відомості, що польські, латвійські, естонські, литовські та грузинські прикордонники подекуди відмовляють представникам корінних народів Криму в перетині кордону, змушуючи їх повертатися до Криму або до Росії.
Звертаємось до Урядів Польщі, Латвії, Естонії, Литви та Грузії з проханням звернути увагу на вказану проблему. Просимо дружні нам країни сприяти виїзду представників корінних народів Криму з території українського Криму та з території РФ у треті країни. Зараз підтримка корінних народів Криму з боку міжнародної спільноти є важливою як ніколи", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, в Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.