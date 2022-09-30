Норвегія надасть Україні 3 млрд крон військової підтримки та закупить зимовий одяг для ЗСУ, - міністр оборони Грам

Влада Норвегії прийняла рішення цьогоріч виділити 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні. Також планується закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон.

Про це повідомляє NRK з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, передає Цензор.НЕТ.

"Вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу в Європі з часів Другої світової війни. Потреба у військовій підтримці України є великою та критичною у часі, і вона дає можливість країні захиститися від військових нападів Росії, що суперечать міжнародному праву", - наголоси він.

Видання вказує, що під час візиту до Києва в липні прем’єр Норвегії заявив про збільшення підтримки Україні у 2022 і 2023 роках до 10 мільярдів норвезьких крон. Три з десяти мільярдів підуть на військову підтримку в 2022 році.

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Крім того, уряд Норвегії також пропонує закупити зимовий одяг та спорядження для українських сил на суму до 250 мільйонів норвезьких крон.

"Зимове спорядження є необхідним для того, щоб українські бійці могли діяти та захищатися восени та взимку, але багато цього матеріалу було втрачено в перші місяці війни. Країни, які підтримують Україну, сприяють скоординованим зусиллям для придбання теплоізоляційного одягу та інших матеріалів, таких як намети та примуси", - додав Грам.