Норвегія надасть Україні 3 млрд крон військової підтримки та закупить зимовий одяг для ЗСУ, - міністр оборони Грам
Про це повідомляє NRK з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, передає Цензор.НЕТ.
"Вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу в Європі з часів Другої світової війни. Потреба у військовій підтримці України є великою та критичною у часі, і вона дає можливість країні захиститися від військових нападів Росії, що суперечать міжнародному праву", - наголоси він.
Видання вказує, що під час візиту до Києва в липні прем’єр Норвегії заявив про збільшення підтримки Україні у 2022 і 2023 роках до 10 мільярдів норвезьких крон. Три з десяти мільярдів підуть на військову підтримку в 2022 році.
Крім того, уряд Норвегії також пропонує закупити зимовий одяг та спорядження для українських сил на суму до 250 мільйонів норвезьких крон.
"Зимове спорядження є необхідним для того, щоб українські бійці могли діяти та захищатися восени та взимку, але багато цього матеріалу було втрачено в перші місяці війни. Країни, які підтримують Україну, сприяють скоординованим зусиллям для придбання теплоізоляційного одягу та інших матеріалів, таких як намети та примуси", - додав Грам.