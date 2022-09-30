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Русофобія є расизмом, вона розповсюджується по всьому світу, - Путін

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Русофобія є расизмом, вона розповсюджується по всьому світу, - Путін
Російський диктатор Путін назвав Захід расистами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення.

"Вони (захід. - Ред.) ділять світ на цивілізовані країни та на всіх інших. Хто за задумом західних расистів повинен поповнити список варварів та дикунів. ... Західні еліти якими були, такими й залишилися - колонізаторськими. Дискримінують та розділяють народи на перший та інші. Ми ніколи не приймали та не приймемо такий політичний нацоналізм-расизм. А чим, як не расизмом є русофобія, яка розповсюджується по всьому світу?" - сказав він.

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Топ коментарі

  • Nov
    Почему от тебя бегут собственные граждане? Наверное, тоже русофобы 🤷‍♂️
  • Vika Novik
    Яка русофобія? Вас, крадіїв унітазів, вже ніхто не лякається, русофакия - оце да, вже по всьому світу.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Цей покидьок скоро подохне, нема сенсу коментувати його маразм
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