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Путін - Києву: Мешканці Донецька, Луганська, Херсону та Запоріжжя стають громадянами РФ. Назавжди. ВIДЕО

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Російський диктатор Володимир Путін у промові в Георгіївській залі Кремля перед підписанням договору про "входження" окупованих українських територій у склад Росії звернувся до української влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Хочу, щоб мене почула київська влада та їх господарі. Люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди", - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

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Топ коментарі

  • Alex T 01c3574b
    Ху# тобі на комірець, парашник..
  • Харьков Сумской
    Сталін думав, що теж окупував пів-Європи назавжди...
  • Колян Коляныч
    Знаете что самое лучшее в касапах - Ничего...
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