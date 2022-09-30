Путін - Києву: Мешканці Донецька, Луганська, Херсону та Запоріжжя стають громадянами РФ. Назавжди. ВIДЕО
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Російський диктатор Володимир Путін у промові в Георгіївській залі Кремля перед підписанням договору про "входження" окупованих українських територій у склад Росії звернувся до української влади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Хочу, щоб мене почула київська влада та їх господарі. Люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди", - заявив Путін.