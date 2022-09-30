Путін - Києву: Мешканці Донецька, Луганська, Херсону та Запоріжжя стають громадянами РФ. Назавжди. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін у промові в Георгіївській залі Кремля перед підписанням договору про "входження" окупованих українських територій у склад Росії звернувся до української влади.