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Німеччина ніколи не визнає результати псевдореферендумів на окупованих російськими військами територіях, - Штайнмаєр

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Німеччина ніколи не визнає результати псевдореферендумів на окупованих російськими військами територіях, - Штайнмаєр
Німеччина продовжить підтримувати Україну. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на врученні орденів "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" напередодні Дня німецької єдності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку президента Німеччини

Путінський режим просуває ескалацію все далі й далі - навіть сьогодні, з анексією чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - після незаконних "фіктивних референдумів" цього тижня. Ми не визнаємо ці нібито результати, ми не визнаємо ці зміни кордонів!", - сказав Штайнмаєр.

Він заявив, що війна принесла страждання і руйнування народу України, перетворила на руїни цілі міста і змусила мільйони людей тікати.

"Ми всі шоковані тим, що Путін руйнує мрію Горбачова про "спільний дім в Європі" до самих основ. На місце цієї мрії прийшов кошмар: війна повернулася в Європу. Ця війна - це не лише війна проти України. Це також атака на міжнародне право і на цінності ліберальних демократій - на наші цінності! Відповідь може бути лише одна: ми стоїмо разом з Україною, разом з нашими європейськими сусідами. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно: фінансово, гуманітарно, політично і військово", - сказав він.

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Штайнмаєр розпочав свою промову цитатою з твору українського письменника Сергія Жадана: "Сьогодні ми говоримо про мости. Про мости, які з’єднують, про людей, які будують мости, які йдуть цими мостами".

Завершував виступ німецький президент також посиланням на цитату Жадана.

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Топ коментарі

  • Olexandr Denysiuk
    Вони вже до свого складу Запоріжжя прийняли яке не контролюють, а німці про референдуми. Невже хтось вважає що Захід все це не проігнорує, як ігнорував все що відбулося раніше? А Україна у відповідь перекриє газову трубу? Які шанси на це? По моєму нульові.
  • Pavel Bortsevych
    Якщо вони не допоможуть нам звільнити нашу землю до міжнародно визнаних кордонів, то проєкт Західний світ можна зачиняти. Тут вже справа не лише тільки в Україні
  • Парадокс 18
    Нову формулу у відповідь ще не написав?
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