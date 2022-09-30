В Євросоюзі засудили офіційне закріплення Росією окупації територій України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"27 лідерів засуджують незаконну анексію. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо фейковий референдум. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію", - написав голова Європейської Ради Шарль Мішель у твіттері.
"Оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", - написав у твіттері Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з зовнішньої політики.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у твіттері, що "незаконна анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить".
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.
30 вересня Путін підписав "договори" про анексію захоплених українських територій, жодну з яких російські війська не контролюють повністю.