На Донеччині затримали священника УПЦ МП, який допомагав росіянам обрати "нового голову" у окупованому селищі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, у травні 2022 року священник за вказівкою військовослужбовців РФ організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, настоятель повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами.
Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова", - йдеться у повідомленні.
Після деокупації українськими захисниками населеного пункту мешканця смт Ярова затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.