Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Після виступу Володимира Путіна відбулась процедура підписання "договорів" про входження до складу Росії українських територій, які РФ навіть не контролює.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Церемонія "приєднання" відбулася у Георгіївській залі Кремля.

Президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Підписантами з боку "керівників" окупованих територій були призначені росіянами "голова" Херсонщини Володимир Сальдо, Запорізької області - Євген Балицький, "Донецької народної республіки" - Денис Пушилін і "Луганської народної республіки" - Леонід Пасічник.

Варто вказати, що росіяни на всіх рівнях заявляють про приєднання Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, хоча жодну з цих областей РФ не контролює повністю.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

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Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.