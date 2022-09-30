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Поки Путін виступає, російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, - Бутусов

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Поки Путін виступає, російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, - Бутусов
Путін бреше, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає, що Україна переможе.

Про це заявив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивлячись на виступ Путіна, росіянам треба пам'ятати одне - а чи відповідає він за свої слова? Ще два дні тому агітатори Путіна заганяли людей на "референдум" за приєднання Донбасу, переконували, що Росія візьме окупуванні території України до свого складу, і що це стане вирішенням усіх проблем, принесе мир, перемогу Росії, і хтось повірив Путіну та підписався.

А сьогодні, поки Путін виступає, російські війська втекли з селища Ямпіль, із села Дробишеве та біжать натовпами з Лиману, кидають усіх тих, хто повірив Путіну.

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Путінська армія драпає, Україна звільнить цілий район Донбасу, як тільки що звільнила всю Харківську область, а раніше Київську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську. А потім піде далі. І настане день, коли ми звільнимо все.

А в Лимані скоро працюватиме фільтраційний пункт СБУ, і жоден зрадник не втече від відплати. І така фільтрація згодом буде на всій окупованій території і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. Так що б не сказав Путін, він бреше прямо зараз. Він вигадує слова, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає те ж саме, що й усі ми – Україна переможе. Тяжкою ціною, але переможе, і ті, хто вірить Путіну, будуть або кинуті або закопані.

Подивіться, чи Путін скаже щось про Лиман, і чий прапор буде над Лиманом через пару днів", - заявив журналіст.

Топ коментарі

  • ladyar
    Символично шабаш в кремле, когда росармия в котле.
  • Перехватчик
    Сергей Ежов

    @ezhovs

    ·

    4 ч

    Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну ***** ж об этом не сказали ))))) оно ж думает шо уже где-то под Берлином))))
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