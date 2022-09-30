Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв
Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Грозєв переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.
"Я бачу, що Львов задовго до вашого розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому. Тому я виключаю варіант, що йому або нещодавно надали російське громадянство, або він про нього не знав. Ми перевірили, я думаю, ви теж перевірили - його паспорт не вважається анульованим у публічній базі недійсних паспортів. Отож ці два методи перевірки для мене доводять, що в нього дійсний паспорт РФ", - пояснив він.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.