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Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв

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Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв
Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтверджує, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключає, що це могла бути "якісна" підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування "Схем".

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Грозєв переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.

"Я бачу, що Львов задовго до вашого розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому. Тому я виключаю варіант, що йому або нещодавно надали російське громадянство, або він про нього не знав. Ми перевірили, я думаю, ви теж перевірили - його паспорт не вважається анульованим у публічній базі недійсних паспортів. Отож ці два методи перевірки для мене доводять, що в нього дійсний паспорт РФ", - пояснив він.

Читайте: У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Також читайте: Суддя Львов, намагаючись дискредитувати результати розслідування журналістів, не спростував факт наявності в нього паспорта громадянина РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Через місяць такої тягомотіни шукайте цього суддю десь у Відні. А може зразу й на такой дальокой і прекрасТной ментальной родінє. І все як й завжди закінчиться пшиком.
  • Харьков Сумской
    Одягніть його в форму РФ, надайте повістку від пуйла, візьміть в полон, та обміняйте на азовців, як Медведчука.
  • Stanislav Voronenko
    Цікаво, скільки ще має пройти часу аби він сів з конфіскацією?
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