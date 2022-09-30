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Ядерні погрози Путіна є актом відчаю, оскільки РФ програє війну, - Кулеба

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Ядерні погрози Путіна є актом відчаю, оскільки РФ програє війну, - Кулеба
Заяви російського президента Путіна про застосування тактичної ядерної зброї проти України є актом відчаю, оскільки Росія програє війну на полі бою.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю France24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія поширює страх. Росія намагається всіх паралізувати страхом. І ці російські натяки про можливе застосування тактичної ядерної зброї є актом відчаю, тому що вони програють війну на полі бою", - сказав міністр.

За його словами, потрібно серйозно ставитися до цих російських натяків, проте, також потрібно пам’ятати, що світ має стримувати Росію.

"І я впевнений, що всі інші ядерні держави у світі будуть виступати проти використання ядерної зброї", - додав Кулеба.

Міністр також зазначив, що Росія намагається "приєднати" загарбані українські території, які не може контролювати.

Також читайте: Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії, - Кулеба

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Топ коментарі

  • arye z.
    В немецком сегменте Калининград в тренде. ***** всех переиграл, политкорректные немцы начали говорить о референдуме в Кенигсберге

    7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Калінінградські кацапи з радістью проголосують за входження області до складу Німеччини чи Польші. Але нахуа вони там потрібні? Місто так, самі ж місцяни вплав до пітера.
  • Валентина Саюн c856325a
    Росія приєднала ці території тільки на папері, а цього не досить. Мало що сказав шизонутий ботокс
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