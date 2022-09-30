ЄС фінансує на €2,5 мільярда постачання летальної зброї Україні, - Генштаб ЗСУ
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Водночас Євросоюз надає значну безпекову допомогу українським силовим та іншим структурам через фінансовані ним проєкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Про постачання зброї та амуніції зазвичай не прийнято говорити багато. Але сама лише цифра у €2,5 млрд відповідного фінансуванням з боку Євросоюзу промовисто свідчить про вагу цієї допомоги та її значення для Збройних Сил України. МВС, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення", - йдеться в повідомленні.