Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.
Про це заявив глава держави у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.
Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.
Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО", - наголосив президент.