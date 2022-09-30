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У Раді Європи засудили незаконну анексію й нагадали Росії про обов’язки держави-окупанта

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У Раді Європи засудили незаконну анексію й нагадали Росії про обов’язки держави-окупанта
Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Ірландії та голови Комітету міністрів РЄ Саймона Ковені, глави ПАРЄ Тіні Кокса та генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і так звані "референдуми", що передували їй, є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані", - йдеться у заяві керівників РЄ.

"Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму", - заявили вони.

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Наголошується, що Росія має невідкладно здійснити деескалацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем миру в Європі та за її межами.

"Рада Європи й надалі підтримуватиме народ та владу нашої держави-члена України. Наша відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається беззастережною та непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення миру до Європи", - сказано у заяві.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Шановні європейці,
    відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

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  • 9k38
    "Різко засудили". Все. Крапка
  • Sophia-Maria Duglass
    Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
    ‼️‼️‼️

    Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

    https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

    28.09.2022 02:18

    Z-богема.

    https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

    НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
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