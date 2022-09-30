США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне "приєднання" Росією територій України

США запровадили нові санкції проти РФ через незаконну анексію українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

До списку зокрема увійшли 14 людей з військово-промислового комплексу Росії, а також 278 членів Держдуми та Ради федерації.

Також обмеження запровадили проти членів сімей російських державних діячів. Так, у списку фігурують мини прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та його дружина, а також дружина та син Дмитра Медвєдєва.

Санкції запроваджено також й проти низки підприємств, які підтримують оборонно-промисловий комплекс Росії.

Серед них - родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, доньки мера Москви Сергія Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.

Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Запроваджуються також візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських маріонеток, які діють на окупованих Росією територіях України.

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