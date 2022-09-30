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Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда

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Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда
Польща засуджує спроби Російської Федерації приєднати території України та ніколи не визнає їх.

На цьому наголосив у твіттері президент РП Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - написав посадовець.

Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда 01

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

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Топ коментарі

  • дератизатор
    Доречі, треба перевірити цих "хто наївно вірив у компроміс із Росією" - вони певно наркомани, чи довбо(ОЙ)би!
    Не знаю що гірше...
  • Юра Малко
    Я ще в 2019 своїм знайомим говорив-переконував: ви вибираєте цього пацанчика-шуткаря нам на погибель! Але мудрі знайомі,вирячивши очі ,волали: ліш би нє Парашенко!! В історії ще не було випадка щоб нарід вибрав собі царем пустоголового клоуна з позитивними тестами на кокс і герич,та ще й відомої боговибраної нації.....Рашка сьогодні офіційно анексувапла 20% території,а що ж повєлітєль кокса?Дав наказ наступати,вжарити по русні,поки вона ядерну парасольку не розкрила? Ні,він....дав чергову заявку на прийом в НАТО...Всі ж знають що НАТо не прийме і не буде воювати за Херсон Маріуполь АЕС тощо.... Друзі,схоже ми українці таки рідкісні дурні,а дураків і в церкві бьють....
  • Bodalux
    Дуда пройшовся по всій передвиборній програмі Зелі, а сам Зеля це хоч визнає чи Пороха спочатку треба якось приплести, а не вдається.
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