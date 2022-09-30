Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії Набіулліної
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Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як повідомляється на сайті британського уряду, до санкційного списку Британії 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна.
Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни - заборонений.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Набіулліна намагалася піти у відставку після вторгнення в Україну, але Путін їй відмовив.