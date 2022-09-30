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Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії Набіулліної

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Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії Набіулліної
Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як повідомляється на сайті британського уряду, до санкційного списку Британії 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна.

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Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни - заборонений.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Набіулліна намагалася піти у відставку після вторгнення в Україну, але Путін їй відмовив.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
    Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
    Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
    І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
  • Tommy Lee
    Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это все пустое...
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