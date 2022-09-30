Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію

Начальник Служби безпеки президента України Максим Донець захищатиме дисертацію на здобуття ступеня кандидат юридичних наук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії внутрішніх справ.

Донець мав захищати дисертацію "Адміністративно-правовий статус військовослужбовців (тілоохоронців) Управління державної охорони України" на здобуття ступеня кандидат юридичних наук сьогодні, 30 вересня 2022 року.

Однак в академії повідомили, що захист перенесли.

"Захист дисертації переноситься у зв‘язку із хворобою офіційного опонента", - йдеться в повідомленні.

В матеріалах зазначається, що у Донця два опоненти - доктор юридичних наук, професорка Олена Джафарова та кандидатка юридичних наук Анна Титко.

Наразі невідомо, писалася кандидатська дисертація до повномасштабного вторгнення РФ чи під час нього.

Зазначимо, Максма Донця у 2019 році президент Зеленський призначив заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.

За даними ЗМІ, Донець був також охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.

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