Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії внутрішніх справ.
Донець мав захищати дисертацію "Адміністративно-правовий статус військовослужбовців (тілоохоронців) Управління державної охорони України" на здобуття ступеня кандидат юридичних наук сьогодні, 30 вересня 2022 року.
Однак в академії повідомили, що захист перенесли.
"Захист дисертації переноситься у зв‘язку із хворобою офіційного опонента", - йдеться в повідомленні.
В матеріалах зазначається, що у Донця два опоненти - доктор юридичних наук, професорка Олена Джафарова та кандидатка юридичних наук Анна Титко.
Наразі невідомо, писалася кандидатська дисертація до повномасштабного вторгнення РФ чи під час нього.
Зазначимо, Максма Донця у 2019 році президент Зеленський призначив заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.
За даними ЗМІ, Донець був також охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.