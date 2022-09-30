Японія ніколи не визнає "приєднання" українських територій до РФ, - прем’єр Кісіда

"Приєднання" Росією українських регіонів - це зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України та порушення міжнародного права.

Про це йдеться у твітах прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, інформує Цензор.НЕТ.

"Японія рішуче засуджує "приєднання" Росією регіонів в Україні. Це зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України, порушення міжнародного права і ніколи не буде визнано", - написав він.

Кісіда наголосив, що Японія не може миритися з будь-якими спробами в односторонньому порядку змінити статус-кво силою.

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"Ми ще раз наполегливо закликаємо Росію негайно припинити агресію", - додав він.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.