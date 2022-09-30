Ізраїль не визнає анексії чотирьох українських областей Росією, - МЗС

Ізраїль підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії чотирьох областей Росією. Ізраїль багаторазово повторював цю чітку позицію, зокрема й останніми днями", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у Twitter.

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