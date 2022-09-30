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Ізраїль не визнає анексії чотирьох українських областей Росією, - МЗС

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Ізраїль не визнає анексії чотирьох українських областей Росією, - МЗС
Ізраїль підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії чотирьох областей Росією. Ізраїль багаторазово повторював цю чітку позицію, зокрема й останніми днями", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у Twitter.

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Топ коментарі

  • Ростислав 7cdbe648
    Тобто Крим пархаті визнають москальською територією?
  • Adalet
    Стадо гарматного м'яса, яке все ще здатно принести багато лиха своїми діями, поки адекватний світ досі вважає, що стадо може бути зупинине розмовами і "чіткими сигналами"
  • Борменталь Незабаром
    і нічо туповатий світ не знає що з цим робити?! "Придністровье", Абхазія, Південна Осетія ничому туповатий світ не навчили! він вважає що сховатися головою в пісок - це вирішення проблем
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