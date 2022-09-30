У новому санкційному пакеті України - тисячі осіб і компаній з РФ, - Данілов

У санкційному пакеті, який Україна планує запровадити проти представників російського бізнесу, тисячі прізвищ і компаній.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цих санкціях великий "пакет" російських олігархів, російських промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми. Це дуже великий проєкт. Ми над ним дуже довго працювали. Там тисячі прізвищ, тисячі компаній, які увійшли до цього санкційного пакета", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

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Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.