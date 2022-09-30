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Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба

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Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю заявив, що незаконна анексія Росією чотирьох областей України в результаті псевдореферендумів нічого не змінює.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність", – заявив Кулеба.

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Топ коментарі

  • olele
    Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

    Іловайськ.

    Іловайськ.

    Іловайськ.

    Ю. Гудименко
  • Валентина Саюн c856325a
    А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
  • Amber
    Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
    а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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