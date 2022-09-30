Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба
2 41715
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю заявив, що незаконна анексія Росією чотирьох областей України в результаті псевдореферендумів нічого не змінює.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність", – заявив Кулеба.