Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю заявив, що незаконна анексія Росією чотирьох областей України в результаті псевдореферендумів нічого не змінює.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність", – заявив Кулеба.

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