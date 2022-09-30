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Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях

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Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право обрати, частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

Про це генсек Альянсу сказав, коментуючи анонсоване подання Україною заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками", - зазначив Столтенберг.

Генсек нагадав, що союзники НАТО на саміті в Мадриді також дуже чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

"Рішення про членство, звісно, ​​має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом", - наголосив Столтенберг.

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За словами генсека, фокус та зусилля союзників по НАТО зараз – надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського жорстокого вторгнення.

Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Непогано начебто. Без ґепічних фраз, але:
    1. НАТО відчинене, тож подавайте заявку, і за наявності консенсусу - welcome.
    2. Негайна підтримка буде. Слід розуміти, що це буде багато засобів кацапоанігіляції.

    Проблему бачу в консенсусі. Сподіваюся, що вдасться його прочавити (бо *******...)
  • Борменталь Незабаром
    нато - це така безпекова організація, яка приймає до свого складу тільки тих, в кого немає проблем з безпекою
  • Super Gut
    Сьогодні зранку слухав провідну британську радіостанцію. Тема - анексія куйлом 15% нашої території. В прямий ефір дзвонили пересічні британці і давали свою оцінку подіям. Найцікавіше, що були такі, які прямим текстом казали, що Україну негайно треба приєднати до НАТО аби захистити нас від можливої ядерної атаки. Може мені хтось нагадати, коли європейці хотіли б бачити Україну у НАТО так як зараз?! Так і що єдиний хто може реально завадити нашій євроінтеграції і членству в НАТО - це діюча влада всяких дєрьмаків і хламідій. Союзники скоро дозріють, а ось чи захочуть татарови-смірнови-тимошенки-міндічі-тищенки зупинитися в пограбунку України - велике питання.
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