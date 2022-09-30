Дії Кремля є найбільшою ескалацією конфлікту до цього часу, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що спроба Москви анексувати 15 відсотків української території нічого не змінює у цій війні, водночас безвідповідальна риторика Кремля є найбільшою ескалацією до цього часу.

Про це він сказав на надзвичайному брифінгу, скликаному після рішення Путіна про "приєднання" загарбаних територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Він запевнив, що союзники по НАТО ніколи не визнають анексію Росією українських територій.