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Дії Кремля є найбільшою ескалацією конфлікту до цього часу, - Столтенберг

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Дії Кремля є найбільшою ескалацією конфлікту до цього часу, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що спроба Москви анексувати 15 відсотків української території нічого не змінює у цій війні, водночас безвідповідальна риторика Кремля є найбільшою ескалацією до цього часу.

Про це він сказав на надзвичайному брифінгу, скликаному після рішення Путіна про "приєднання" загарбаних територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Він запевнив, що союзники по НАТО ніколи не визнають анексію Росією українських територій.

Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Очередная безяйцевая заява. Страны Балтии могут потихоньку к войне готовится
  • Andy S 89bd7d80
  • Колян Коляныч
    Это называется - ипанутым нет покоя..
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