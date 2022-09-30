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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"

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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з незаконної анексії чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.

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"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    помітили, які з усіх народів, які насіляли колишній радянський союз, всі залякані сцикуни! просто збіговисько заляканих сцикунів! тільки Українці спроможні чинити спротив!
    теперь робіть паралеллі завдяки кому радянське лайно перемогло в Другій Світовій
  • Envoy
    Пока бабло из раши побеждает ваш грузинский разум .
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Дякуємо, звичайно, за притомну позицію. Але для Грузії настав дуже класний момент - заарештувати всіх біглих росіян і обміняти на Осетію і Абхазію. Або передати Україні для обміну. Або розстріляти. Інакше вони будуть будувати в Грузії рускій мір і закликати ***** звільнити Грузію від утискання рускоязчних.
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