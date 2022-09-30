Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з незаконної анексії чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.

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"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.