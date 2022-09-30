Кулеба назвав сім елементів, необхідних для гарантування колективної безпеки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав сім елементів, які необхідні для гарантування колективної безпеки України.

Відповідний допис у фейсбуці глава МЗС зробив за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гарантувати колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна, лише забезпечивши дію семи елементів", - наголосив Кулеба.

Перший елемент - це розширення міжнародної коаліції на підтримку України. "На це працює інтенсивна дипломатія останніх тижнів, включно з десятками переговорів президента та активною роботою української делегації на Генасамблеї ООН, де ми зосередили свою увагу на залученні, насамперед, країн Азії, Африки та Латинської Америки", - заявив Кулеба.

Другий елемент - це збільшення постачання зброї до України, зняття усіх політичних перепон для всіх типів та обсягів зброї для українського війська. "Ми зробимо все, щоб після цієї спроби анексії Україна отримала ще більше зброї", - наголосив Кулеба.

Третій елемент - суттєве підвищення санкцій проти Росії у секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики та інших.

Четвертий - вступ України в НАТО та ЄС.

"Членство України в НАТО давно назріло і перезріло. Україна вже є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє нашим партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - наголошує Кулеба.

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П'ятий елемент - це Київський безпековий договір як гарантія безпеки для України на шляху до українського членства в НАТО.

Шостий - Київський безпековий договір як модель безпеки для всіх країн, які не є учасниками колективних договорів безпеки або поки не мають гарантій безпеки від третіх країн.

І сьомий елемент - активна протидія інших країн євроатлантичного простору російським військовим та гібридним загрозам, а також впровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії.

"Перемога України - це і є безпека усього євроатлантичного простору. Альтернативи цьому немає", - наголосив Кулеба.

"І наш сигнал усьому світові та державі-агресору сьогодні: намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на землі. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти нашу землю і свій народ, відновлюючи нашу територіальну цілісність", - підсумував глава МЗС.

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