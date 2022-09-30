Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

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Водночас скасовуються статті 2-6 указу № 687/2021, які визначають строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.