Новини • Війна

Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас

29 03256
Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас
Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони на рік відтермінувало постановку жінок на військовий облік: спіть спокійно, виховуйте дітей, - Резніков

Водночас скасовуються статті 2-6 указу № 687/2021, які визначають строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    цікаво, хоч зараз наш альтернативно обдарованний нарід розуміє, які правильні кроки робив Порошенко, коли озброював Армію, навчав завдяки союзникам, розробляв ракетні программи, виготовлял **********!!!
    не можна полягатися на західний світ - він нам не друг і не товариш!
    захід переслідує свої власні інтереси і на данним момент в їх інтересах затягувати цю війну до нескінченності
  • Алекс Мышкевич
    Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1

     M30A1/A2 отличается от ранее использованных M31A1/A2 альтернативной боеголовкой с 180 тысячью предварительно сформированных сфероидных осколков из вольфрама, уложенных вокруг заряда взрывчатого вещества

    Предназначена в первую очередь для уничтожения живой силы
    підходьте ближче, чмобіки! ще ближче !!!
  • olele
    ...Пока уже не страшный, а становящийся смешным дед витал в имперских облаках, ВСУ завершили окружение Лимана - 2 500 российских мерзавцев в котле. Но кровавому деду они по барабану - главное, толкнуть речь для восторженных пенсионеров и экзальтированных домохозяек.

    Оно и к лучшему - теперь ни у кого в мире никаких иллюзий, теперь выход один - обложить медведя красными флажками и готовить тот самый последний для него выстрел.

    Реакция Украины? А какая может быть реакция на спятившего агрессора? Гнать на болота, добивать империю, бороться за свою страну с удвоенной силой. С помощью таких ненавистных Кремлю англосаксов.

    Мосты сожжены и выбора уже нет. Мы или они. Цивилизация или дремучий маразм. Свобода или вечный ГУЛАГ. Достоинство или животное пресмыкание. Ответ очевиден.

    Донецк - это Украина.

    Луганск - это Украина.

    Запорожье - это Украина.

    Херсон - это Украина.

    Крым - это Украина.

    А будут продолжать в том же духе, то Кубань - тоже Украина.

    Русский военный корабль - иди на*уй!
    (с) Шарп
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини