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Столтенберг закликав Путіна припинити війну: "Він її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити"

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Столтенберг закликав Путіна припинити війну: "Він її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити"
Російський президент Володимир Путін має припинити війну, бо він її розв’язав.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на терміновому брифінгу, скликаному після рішення Путіна "приєднати" захоплені території України до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир. А якщо Зеленський та Україна припинять боротьбу, то Україна перестане існувати як незалежна держава", - сказав він.

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Генсек НАТО зазначив, що з одного боку є агресор – Росія, а з другого – жертва агресії Україна.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    так Столтенберг ще більший закликун?
    не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
  • Skifik z pivdnya
    На колени стань ещё...
  • Борменталь Незабаром
    нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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