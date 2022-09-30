Столтенберг закликав Путіна припинити війну: "Він її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити"
4 53767
Російський президент Володимир Путін має припинити війну, бо він її розв’язав.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на терміновому брифінгу, скликаному після рішення Путіна "приєднати" захоплені території України до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир. А якщо Зеленський та Україна припинять боротьбу, то Україна перестане існувати як незалежна держава", - сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що з одного боку є агресор – Росія, а з другого – жертва агресії Україна.