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Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate

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Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate
Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Безпілотні системи Warmate закуплять для України у польської компанії WB Group. Придбати планують два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе. Вони можуть нести вибухові речовини та знищувати танки та командні пункти.

Кошти на цю закупівлю зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ініціатива зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми виділять на придбання Warmate.

Рішення узгодили з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.

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Warmate — це дрон-камікадзе, розроблений польським підприємством WB Electronics. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Warmate виявляють та уражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває до 10 хвилин.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Литва, низький уклін за все.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо.
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Пока Пуйло зачем-то присоединяло к себе неприсоеденяемое, ВСУ испытывало необычный тип ракет воздушного подрыва для HIMARS M30A1, распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Свежие чмобики из москвы оценят новые ракеты ВСУ по-достоинству.
    Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
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