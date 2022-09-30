Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate

Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Безпілотні системи Warmate закуплять для України у польської компанії WB Group. Придбати планують два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе. Вони можуть нести вибухові речовини та знищувати танки та командні пункти.

Кошти на цю закупівлю зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ініціатива зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми виділять на придбання Warmate.

Рішення узгодили з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.

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Warmate — це дрон-камікадзе, розроблений польським підприємством WB Electronics. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Warmate виявляють та уражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває до 10 хвилин.