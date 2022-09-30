Росія порушує статут ООН та вдається до небезпечної ескалації, - Гутерріш
Про це йдеться в офіційній заяві генсека ООН, оприлюдненій у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Статут ООН є чітким. Будь-яка анексія території держави іншою державою шляхом загрози або застосування сили є порушенням принципів статуту ООН і міжнародного права",- наголосив генсек.
Він підкреслив, що Російська Федерація як один із п’яти постійних членів Ради безпеки "несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН.
"Будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме правового значення і заслуговує на засудження. Це неможливо узгодити з міжнародно-правовою базою",- наголосив Гутерріш.
Він підкреслив, що Росія зараз виступає проти всього, що відстоює міжнародна спільнота.
"Зневажає цілі та принципи ООН. Це – небезпечна ескалація. Цьому не може бути місця в сучасному світі. Це не повинно бути прийнято", - підкреслив генеральний секретар.
Він зауважив, що позиція ООН залишається однозначною: "Ми повною мірою віддані суверенітету, єдності, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями ООН".
Крім того, Гутерріш наголосив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України проводилися під час активного збройного конфлікту й поза межами правового та конституційного поля України. "Це не можна назвати справжнім волевиявленням народу", - акцентував він.
Генсек ООН також підкреслив, що будь-яке рішення РФ просувати далі свою позицію збільшує загрози перспективам миру.
"Це продовжить драматичний вплив на світову економіку, особливо на країни, що розвиваються, і завадить нашій здатності доставляти життєво необхідну допомогу по всій Україні та за її межами", - зазначив Гутерріш.
Він заявив, що настав час відійти від краю прірви.
"Зараз як ніколи ми повинні працювати разом, щоби покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримувати статут ООН і міжнародне право",- підсумував генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй.