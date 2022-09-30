Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України
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Палата представників США – слідом за Сенатом – ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення "шатдауну" уряду США, який у своїх положеннях містить понад $12 мільярдів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.
Голосування відбулося в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На підтримку документа висловилися 230 конгресменів, проти виступив 201 законодавець.
Не підтримали законопроєкт, головним чином, представники Республіканської партії, основі претензії яких стосувалися недостатнього фінансування безпеки кордонів США, відновлення ланцюгів поставок та боротьби з інфляцією.