Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Палата представників США – слідом за Сенатом – ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення "шатдауну" уряду США, який у своїх положеннях містить понад $12 мільярдів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.